Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatına alındı.

YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde yinelenen tetkikler neticesinde kararlaştırılan ameliyatı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrah Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan gerçekleştiriyor. Operasyon ekibinde, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gülay Eren ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant da yer alıyor.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan tarafından, rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğu açıklanan Başbakan Ünal Üstel, geceyi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdi.

Yaşadığı mide rahatsızlığı şikayetiyle dün sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Başbakan Üstel, gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeniyle öğle saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, dün akşam Başbakan Üstel’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapmış, Üstel’in Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan gastroenteroloji muayenesi sonucunda yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında, rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığı, koroner anjiyosunun da normal çıktığı vurgulanmıştı.

Prof. Dr. Balkan, “Hastanemizde Yrd. Doç. Dr. Uğurcan Balyemez tarafından gerçekleştirilen hepiliyer ultrason sonrasında, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır” açıklamasında bulunmuştu.