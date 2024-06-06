Mersinlik-Tatlısu’daki yangına müdahale sürüyor... Havadan 2 helikopterle müdahale ediliyor
Mersinlik-Tatlısu arasında çıkan yangına müdahale sürerken, Başbakan Ünal Üstel bölgeye gitti.
TAK muhabirinin Başbakanlık’tan aldığı bilgiye göre Üstel yangın bölgesine ulaştı.
Öte yandan BRT İskele muhabiri, yangının bir hafta içinde bölgedeki üçüncü yangın olduğunu belirterek dağlık bölgedeki yangına müdahalede zorluk yaşandığını ve yerden çalışan ekipler yanında havadan iki helikopterin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.