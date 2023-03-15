



Hatay, 15 Mart 23 (TAK): Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet Hatay AFAD Yönetim Merkezini ziyaret etti. Hayat Valiliği, İlçe Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’de heyete sunum yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, deprem yaşandığı andan itibaren Kıbrıs Türk halkının kalbinin Türkiye’deki kardeşleri için attığını söyledi.

İlk uçakla İskenderun’a arama kurtarma ekiplerini gönderdiklerini dile getiren Üstel, Türkiye’de meydana gelen depremde KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiğini, bunun da acısını yaşadıklarını söyleyerek, acıların ortak olduğunu kaydetti.

Acılardan ders çıkarmak gerektiğine dikkat çeken Üstel, KKTC’den 49 kişinin yaşamını kaybettiğini dile getirdi ve Şampiyon Meleklerin Adıyaman’da hayatlarını kaybetmelerinin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti.

Deprem felaketinin yaşanmasının hemen ardımdan 500 kişilik arama kurtarma ekibi ve yaklaşık 150 aracın deprem bölgesine gönderildiğini dile getiren Üstel, KKTC halkının büyük bir dayanışma göstererek yaşanan depremin acılarını sarmaya çalıştığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Üstel, hükümet ve AFAD’ı yaraları sarsmak için gösterdiği çabalardan dolayı tebrik etti.

Başbakan ve beraberindeki heyet daha sonra Şampiyon Melekler Köyünün yapılacağı konteyner bölgesine gitti.

(HUR/ŞEB) Fotoğraflı

Haber: Hurşide Baybora