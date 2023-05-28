KTÖS ve KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak KTÖS ve KTOEÖS yarın grev ve eylem yapacak

Başbakan Üstel mesajıda “'Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazanmış olduğu tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyor, önemli bir demokrasi sınavı veren Türkiye’deki kardeşlerimizi yürekten kutluyor, seçim sonuçlarının Anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum'' ifadelerini kullandı.