“Hem yasalarıyla hem de araç gereciyle daha güçlü, aktif ve dijital koşullara uygun bir PGM için taleplere cevap vermeye devam edeceğiz”

Kuni başkanlığındaki heyet, Töre ve Aytaç tarafından da kabul edildi

Başbakan Ünal Üstel, Polis Örgütü’nün 60'ıncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyetini kabul etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel kabuldeki konuşmasında, 60 yıldır görevini başarıyla icra eden Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) hizmetleri için teşekkür etti.

“Adaleti sağlamak için zor şartlarda çalışan güzide teşkilatımızı daha da ileriye götürmek için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz” diyen Üstel, hem yasalarla hem de araç gereciyle daha güçlü, aktif ve dijital koşullara uygun bir PGM için taleplere cevap vermeye devam edeceklerini söyledi.

“Bizler için ana unsur insanımızın güvenliğidir” diyen Başbakan Üstel, trafikte alkol testinin yanı sıra uyuşturucu testlerinin de yapılabilmesi için çalışmaları başlattıklarını hatırlattı.

Üstel, polisin ek mesai ödemelerinde iyileştirme yoluna gideceklerini de açıkladı.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise 30 Haziran’ın PGM’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, “Polis teşkilatımız, bütün birimleriyle, bazı eksikliklere rağmen görevini en iyi şekilde yapmaya devam etmektedir” dedi.

Kuni, kendilerine birçok konuda destek olan Başbakan Üstel’e teşekkür ederek, “Bizlere verdiğiniz desteği her zaman yakından hissediyoruz” diye ekledi.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Kuni başkanlığındaki heyet, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından da kabul edildi.