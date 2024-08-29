Başbakan Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alış verişinde bulundu

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Kıbrıs konusu ve ülke gündemi ile ilgili ortak mesajlar verildi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, “Gazilik Yasası için Sayın Başbakan’a yürekten teşekkür ediyoruz. Tüzüklerin de bitirilmesiyle, gazilerimiz kartlarına kavuşacaktır. Çok mutluyuz” dedi.

Ülkenin güncel konularını yakından izlediklerini, istikrarlı bir hükümet arzuladıklarını belirten Celal Bayar, UBP’nin Kıbrıs Milli Davası’ndaki önemine vurgu yaparak, Başbakan Üstel’e başarılar diledi.

-Üstel: “Ortak ulusal politikamız için her platformda mücadeleye devam ediyoruz”

Başbakan Ünal Üstel de, konukseverliği için TMT Mücahitlerine teşekkür etti.

“Bugün bu toraklarda özgür biçimde egemen şekilde yaşıyorsak bunda en önemli pay, yıllardır mücadeleden vazgeçmemiş Mücahitlerimizindir. Mücahit komutanlarımızındır” diyen Üstel, “Bugün de mücadelemiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar ve Anavatan Türkiye ile oluşturduğumuz milli politikamızın, yalpalamadan dimdik arkasındayız. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden masaya dönmemizi bizden kimse beklemesin” şeklinde konuştu.

KKTC’ye sonsuza kadar sahip çıkacaklarını belirten Üstel, Kıbrıs’ın eski günlerine, federasyon süreçlerine geri dönülemeyeceğini ifade etti.

Üstel, “KKTC’yi sizler kurdunuz. UBP bu ülkenin bekasıdır. Kurultayımızda daha fazla kenetlenerek, devletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel, tüm gazilerin, Türkiye’deki sosyal imkanlardan yararlanabileceği yeni bir uygulamanın üzerinde çakıştıklarını, yakında detayları paylaşacakları da belirtti.