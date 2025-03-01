Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nden avukatların katılımıyla düzenlenen “İsias otel davası” toplantısına katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, “evlatlarımızın, asrın felaketinde, yapım hatalarıyla dolu otelde can vermelerine seyirci kalmadan, her platformda mücadele etmeye, olası kasta, istediğimiz neticeye ulaşana kadar mücadelemize tek yürek olarak devam edeceğiz. Türkiye adaletine güveniyoruz” dedi.

İskele’de gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay ve aileler de hazır bulundu.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, Türkiye’den gelen avukatların yeni süreçle ilgili bilgilendirme yapacağını söyledi.

Karakaya, ailelerin adalet mücadelesinin bitmediğini ve devam edeceğini belirterek, “Herkes, avukatlarımız yanımızda, gerçek adaletin yerini bulması için mücadelemiz devam edecek. Mücadelemize destek veren herkese minnettarız” dedi.

Karakaya, gerçek adaletin yerini bulmadığını ve bulması için yılmadan adalet için mücadele etmeye, olası kast için bıkmadan usanmadan söylemlerine devam edeceklerini söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, ailelere “değerli ailem” olarak seslendi, Türkiye’den gelen avukatlara teşekkür etti.

“Unutulmaz gün” olarak nitelediği deprem gününü yaşadıkları gündendir tüm KKTC tek yürek olarak mücadelelerine devam ettiklerini ifade eden Üstel, “Bizim evlatlarımızın, asrın felaketinde, yapım hatalarıyla dolu otelde can vermelerine seyirci kalmadan her platformda mücadele etmeye, isteğimiz neticeye ulaşana kadar devam edeceğiz” dedi.

O günden itibaren tek yürek olarak duruşmalara katıldıklarını ifade eden Üstel, oteldeki yapım hatalarının dava süresince ortaya konduğunu ve görüldüğünü, ancak istenilen netice alınamadığını kaydetti.

Suçluların Türkiye Cumhuriyeti’ndeki en ağır cezayı aldığını ifade eden Üstel, “Ama bize yetmez. Gerçek adalet için çocuklar için mücadelemiz sonuna kadar sürecek” şeklinde konuştu.

Kamu davası ile ilk davanın birleşmesinin olmadığını, birinin neticelendiğini, ikincisinin de başladığını belirten Üstel, çocuklar için istedikleri adalet tecelli edene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz ama netice alınana kadar mücadele devam edecek” diyen Üstel, “Davada olası kasta varana kadar sonuna kadar mücadeleye edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstel, bugünkü toplantıda yol haritasını belirleyeceklerini ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.