Başbakan Ünal Üstel, “Yaşanan çok büyük bir felaketti. Elimizden geldiğince katkı koymaya çalıştık. Bugün Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyaret ederek, koyabileceğimiz daha fazla katkı var mı öğrenmek istiyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’yı ziyaret etti. Başbakan Ünal Üstel, ziyarette yaptığı konuşmada, asrın felaketi 6 Şubat depreminin acısını hala yaşadıklarını belirterek, böylesi acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Geçmiş olsun dileklerini yineleyen Başbakan Ünal Üstel, İskenderun’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Üstel, deprem haberini aldıkları anda Bakanlar Kurulu’nu toplayarak, deprem bölgesi için yapılabileceklerin koordine edildiğini anlattı. Sivil Savunma Teşkilatı, iş dünyasından insanların iş araçlarıyla ve insan gücüyle deprem bölgesine gelerek, ellerinden gelen katkıyı koyduklarını ifade eden Başbakan Üstel, imkanlar dahilinde büyük bir seferberlik örneği gösterilerek, çalışmalara katkı koyulduğunu anımsattı.

Voleybol müsabakasına katılmak amacıyla Adıyaman’da bulunan Şampiyon Melekler’in de 6 Şubat depreminde hayatını kaybettiğini ifade eden Başbakan Üstel, KKTC’den toplam 49 vatandaşın depremde hayatını kaybettiğini kaydetti. Başbakan Üstel, depremde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlara Allahtan rahmet diledi.

Ekonomik örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun hazırladığı projenin hayata geçirilmesiyle birçok vatandaşa barınma imkanı sağlandığını belirten Başbakan Ünal Üstel, “Yaşanan çok büyük bir felaketti. Elimizden geldiğince katkı koymaya çalıştık. Bugün Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyaret ederek, koyabileceğimiz daha fazla katkı var mı öğrenmek istiyoruz” şeklinde devam etti.

İmkanları çerçevesinde katkı koymaya devam edeceklerini ifade eden Başbakan Üstel, “İhtiyaç varsa, o ihtiyaçları karşılamak için hazırız” dedi.

-Masatlı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da, Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 6 Şubat’ta tarihin en büyük felaketinin yaşandığını söyledi.

Depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin var gücüyle çalıştığını ifade eden Masatlı, depremden zarar gören bölgelerin inşası ve ihya olabilmesi için kendilerinin ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Başbakan Üstel ile Hatay Valisi Masatlı hediye teatisinde bulundu.