Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta düzenlenen sosyal konut temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 35 yıl sonra bölgeye büyük bir yatırım kazandırıldığına vurgu yaptı, projenin Güzelyurt'a büyük bir değer katacağını ifade etti.

Geçmişe atıfta bulunarak, en son sosyal konut projesinin dönemin Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakanı Derviş Eroğlu tarafından hayata geçirildiğini anımsatan Üstel, bugüne kadar iktidara gelen hükümetlerin ise konuyu sadece vaatlerle geçiştirdiğini ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu projelerin hayata geçirilemediğini söyledi.

-“UBP Güzelyurt’a her zaman sahip çıktı”

UBP’nin Güzelyurt’a her zaman sahip çıktığını belirten Üstel, "Rahmetli Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu'nun dediği gibi, 'Güzelyurt Türk’tür, Türk kalacaktır.'" ifadelerini kullandı. Üstel, ayrıca Güzelyurt’un, hükümetin bölgeye yaptığı yatırımlarla gelişimini sürdürdüğünü de kaydetti.

-“Hükümetimiz siyasi ve ekonomik istikrarı sağladı”

Hükümetin 12 Mayıs’ta üçüncü yılını dolduracağını, bu süre içinde yapılanların, önceki on yılda yapılanlardan fazla olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, ülkeye siyasi istikrar kazandırdıklarını, bunun da ekonomik istikrara katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan iş birliği protokollerinin altyapı ve sosyal projeler açısından büyük önem taşıdığını, geçtiğimiz günlerde Ankara’da imzalanan mali ve iktisadi iş birliği protokolüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 21 milyar TL’lik kaynak sağlandığını belirten Üstel, bu fonun altyapı projeleri ve bölgesel yatırımlar için kullanılacağını söyledi.

-"Söz verdiklerimizi yerine getirdik, hiçbir vaadimiz havada kalmadı"

Üstel, hükümetin vaatlerini yerine getirmediği yönündeki söylemlere de yanıt vererek, bazı projelerde teknik nedenler veya yasaların Meclis'ten geçmesindeki gecikmeler nedeniyle zaman kaybı yaşanabileceğini belirtti. Başbakan Üstel, "Hiçbir vaadimizi, hiçbir sözümüzü havada bırakmadık" dedi.

Hükümetin icraat odaklı bir anlayışla çalıştığını dile getiren Üstel, "İstedikleri platformda da bunu tartışmaya hazırım. Çünkü biz konuşmuyoruz, iş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

-"15 Kasım'dan önce Güzelyurt Hastanesi'ni hizmete açacağız"

Projelerin hayata geçirilmesi için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin Güzelyurt’a verdiği sözleri yerine getirdiğini, yarım kalan hastanenin tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Üstel, "Bize 'Yapamazsınız' dediler ama biz sözümüzü tuttuk, 15 Kasım'dan önce Güzelyurt Hastanesi'ni hizmete açacağız" dedi.

Üstel ayrıca, bölgedeki narenciye sektörüne yönelik soğuk hava deposu projesinin de ihalesinin tamamlandığını ve yatırım sürecinin başladığını belirtti.

-"Gençlerimizin kendi topraklarında yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz"

Üstel, "Gençlerimiz toprağına sahip çıksın, burada yaşasın diye ilk evim kredisi projesini başlattık. Üçüncüsünü de hayata geçirdik ve bu kredi sayesinde pek çok gencimiz ev sahibi oldu" diyerek, gençlerin Güzelyurt’ta kalması ve bölgeye daha fazla bağlanması için sosyal konut projelerinin hayata geçirildiğini aktardı.

Üstel, bu kredi sayesinde birçok gencin ev sahibi olduğunu ve müteahhitlerden de olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade etti.

-Çobanoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle törene ara verildi

Başbakan Üstel’in konuşması sırasında, İçişleri Bakanlığı Plan-Proje Müdürü Emirali Çobanoğlu'nun rahatsızlanması üzerine törene ara verildi.

Çobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra konuşmalara devam edildi.

Konuşmasının devamında, sosyal konut projesinin birinci etabının bugün başladığını, ikinci etabın da yakın zamanda devreye alınacağını belirten Üstel, benzer projelerin diğer ilçelerde de uygulanacağını ifade etti.

-“Siyasi istikrar varsa, ekonomik istikrar da vardır”

Bazı kesimlerin, sosyal konut projeleri için gerekli finansmanın nasıl sağlandığına dair sorular yönelttiğini belirten Üstel şöyle devam etti:

"Siyasi istikrar varsa, ekonomik istikrar da vardır. Hükümete geldiğimiz ilk gün, üçüncü ülkelerden mal alanlara ek vergi koyduk. Bu vergiyi taşınmaz mallar ve sosyal konut fonu için kullanıyoruz. Aynı zamanda, uluslararası kabul gören Taşınmaz Mal Komisyonu için de kaynak yarattık ve komisyonun sürekli çalışmasını sağladık."

Üstel, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile iş birliği yaparak maliyetleri düşürdüklerini de ifade ederek, "Müteahhitler Birliği bir kooperatif kurarak bu projeleri üstlendi. Ayrıca, sosyal konut projelerinde düşük faizli Türk lirası kredileri sağlıyoruz ve faiz farkını sosyal konut fonundan karşılıyoruz. Böylece, gençlerimizin daha uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlıyoruz," şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Üstel, “Biz, yatırımlarımızı sürdüreceğiz, Güzelyurt'a verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerine son verdi.