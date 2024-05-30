Başbakan Ünal Üstel, Balkan Şampiyonası’nda Birincilik elde eden atlet Buse Savaşkan’ı Başbakanlık’ta kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan’ı kabulünde Başbakan Ünal Üstel’e Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü eşlik etti.

Başbakan Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Buse Savaşkan’ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Ülkenin genç sporcusu Buse Savaşkan’ın gençlere örnek olmaya devam ettiğine işaret eden Üstel, “elde ettiği başarılar bizleri gururlandırmaktadır” dedi.

Hükümet olarak Buse Savaşkan gibi başarılı sporcuların sayısının artmasının en büyük temennileri olduğunu ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Bu nedenle hükümet olarak ülkemiz sporunun gelişimine elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Buse Savaşkan’ın katıldığı ve katılacağı tüm organizasyon ve kaplarda ihtiyaç duyulan tüm masrafları (uçak bileti, konaklama, harcırah) ile antrenör desteği Spor Dairesi tarafından karşılanacaktır.

Hükümetimiz sadece Buse Savaşkan’a değil, onun gibi başaralı olan ve KKTC’nin ismini dünyaya duyuran tüm sporculara destek sağlamaya devam edecektir.”