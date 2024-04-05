Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Milli Meclisinde, “Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu” kurulmasını “tarihi bir aşama” olarak nitelendirdi.

Başbakan Üstel yazılı açıklamasında, “Üç devlet tek millet” söyleminin her geçen gün daha da gerçeğe yöneldiğini görmekten büyük bir sevinç duyduğunu vurguladı.

Azerbaycan ile KKTC arasında kurmakta oldukları siyasi, ekonomik ve diplomatik bağların resmi olarak Meclis seviyesine ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Azerbaycan - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına vesile olan değerli Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Dünyasıyla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sabiha Gafarova'ya, KKTC ile ilişkilerini her zaman sıcak tutan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tahir Budagov'a ve tüm milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.”