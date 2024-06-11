Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte yarın yapılacak İsias Otel duruşması öncesi bu akşam Adıyaman’a geldi.

Başbakan Ünal Üstel’i, heyetin kaldığı Dedeman Otel’e varışında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, UBP Genel Sekreteri ve Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen karşıladı.

Üstel, otelde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, aileler, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile değerlendirme toplantısı yaptı.