Başbakan Ünal Üstel, “Şampiyon Meleklerimizin acısı yüreğimizdedir” diyerek, “Ortada suç varsa, suçlular da vardır. Davayı, adaletle sonuçlandırana dek geri adım atmayacağız” vurgusu yaptı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet, Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde Şampiyon Melekler de dahil olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’e ilişkin kamu görevlilerinin duruşması için bugün Adıyaman’a hareket etti.

Şampiyon Meleklerin aileleri ve yakınlarının da yer aldığı heyette Başbakan Üstel’e, bakanların yanı sıra deprem ve hukuki süreçlerin izlenmesine yönelik oluşturulan Meclis Komitesi üyesi milletvekilleri de eşlik ediyor.

-“Fiilen mahkemede olacağız ve ailelerimizin yanında duracağız”

Başbakan Üstel, Adıyaman’a hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, “Yarın bir kez daha mahkeme salonundaki yerimizi alacağız. Ve yalnızca açıklamalarla değil, fiilen de mahkeme salonunda bulunarak, ailelerimizin hukuk mücadelesinde yanlarında olacağız. Bu dava, bir doğal afetin felakete dönüşmemesi adına son derece ibretlik bir davadır. Aynı zamanda, çocuklarımıza verdiğimiz ‘adalet yerini bulacak’ sözünün yerine getirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.” dedi.

-“Ortada suç varsa, suçlular da vardır”

Üstel şöyle devam etti:

“Dava dosyasına giren raporlar, hatalı atılan imzaların 72 canın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu nedenle o imzaların sahipleri de yaşanan bu büyük felaketin birer halkası olarak görülüyor. Ortada suç varsa, suçlular da vardır. Ve bu suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.”

Başbakan Üstel açıklamasında ayrıca, “İsias davasında verilecek adil kararlar, Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışının başarıya ulaşmasının yanında, Türkiye’nin geleceğinde benzer acıların yaşanmamasının da teminatı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

-“Bu davayı adaletle sonuçlandırana dek geri adım atmayacağız”

Başbakan Üstel açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ailelerimizin yanındayız. Şampiyon Meleklerimizin acısı yüreğimizdedir. Ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Kaybettiğimiz evlatlarımızın anısı önünde bir kez daha söz veriyorum: Bu davayı adaletle sonuçlandırana dek geri adım atmayacağız. Halkımız müsterih olsun; gereken her adım atılmaktadır.”