Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesinde taraflı ve çifte standartlı tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Avrupa Komisyonu tarafından dün yayımlanan 2025 Türkiye Genişleme Raporu’na ilişkin açıklama yapan Bakanlık, “2025 Türkiye Genişleme Raporu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesine yönelik taraflı, ön yargılı ve çifte standartlı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, bu yanlı tutumun, Kıbrıs’ta iki taraf arasında hakkaniyete dayalı bir uzlaşma zemininin oluşmasının önündeki en büyük engellerden biri hâline geldiğine de dikkat çekildi.

- “AB, Rum tarafının siyasi amaçlarına hizmet eden bir çizgiye sürüklendi”

Bakanlık açıklamasında, Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Kıbrıs Rum tarafını tek taraflı bir şekilde üye kabul etmesiyle, Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirdiği ve Ada’daki dengeyi bozarak Rum tarafının siyasi amaçlarına hizmet eden bir çizgiye sürüklendiği dile getirildi.

- “İki ayrı halk, iki ayrı irade ve iki ayrı devlet görmezden gelinemez bir olgudur”

“Bugün Ada’da iki ayrı halk, iki ayrı irade ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeği, görmezden gelinemez bir olgudur.” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu fiilî ve hukuki gerçekliği temel alan, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı” bir çözüm modelinin gündeme getirilmesinin kaçınılmaz hale getirdiği ifade edildi.

- “AB’nin Kıbrıs konusundaki tutumunu değiştirmesi mümkün değil”

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin karar alma süreçlerinin oy birliği ilkesine dayanması nedeniyle, Kıbrıs meselesine ilişkin mevcut tutumunda esaslı bir değişikliğe gitmesinin ise mümkün olmadığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, “Türkiye’yle ilişkilerini yıllardır Kıbrıs meselesine endeksleyerek, bu konuyu bir siyasi baskı aracı olarak kullanmayı sürdürmekte olan Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum benimsemesinin ise söz konusu olamayacağı aşikârdır.” ifadelerine yer verildi.