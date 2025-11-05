Halkın Partisi (HP), 9 yaşındaki C.O.A’nın ölümüyle ilgili çok sayıda soru işareti oluştuğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, yaşanan olayla birlikte ülkedeki sağlık sisteminin ne kadar kötü bir durumda olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı savunuldu.

“Yetkili ağızlardan yapılan açıklamanın kamuoyunu tatmin etmekten oldukça uzak olduğu” belirtilen açıklamada, “Yapılan açıklamaların yetersizliği sebebiyle de çok sayıda soru işareti oluşmuştur.” denildi.

Halkın Partisi’nin, uzun süredir çıkması için mücadele ettiği Hasta Hakları Yasası’nın hâlâ yürürlüğe girmediği belirtilen açıklamada, “25 yıldır konuşulmasına rağmen tek bir adım atılmamıştır. Hasta Hakları Yasası sadece bir metin değildir. Bu yasa, hastanın sesidir, doktorun güvencesidir, adaletin teminatıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık kurumlarının etkili biçimde denetlenmemesi, liyakatsiz kişilerin yönetim pozisyonlarına getirilmesi ve kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesinin, sistemdeki çürümüşlüğün en açık göstergeleri olduğu ileri sürülen açıklamada, yanlış politikaların sadece kurumları değil, ülkede yaşayan insanların yaşam hakkını da tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yaşanan bu trajik kayıp, sağlık sistemimizin ne kadar ihmal edilmiş, ne kadar zayıf ve denetimsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

Hükümete çağrı yapılan açıklamada, “Halkın en basit ve temel hakkı olan güvenliğini, sağlığını ve yaşam hakkını bile koruyamadıkları koltuklarda kalma ısrarlarını bir an önce bırakıp, kendilerini sorgulamaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.