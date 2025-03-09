Üstel: “Kadınların sosyal sigorta prim desteğinin tamamını hükümet karşılayacak, iş kuracak kadınlara 500 bin TL’lik düşük faizli kredi verilecek… Kadına Şiddet Yasası üzerinde çalışılıyor”

“Kadınların toplumun her alanında daha güçlü şekilde yer almasını destekliyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, 8 Mart etkinliğinde, kadınlar için hayata geçirecek projeleri açıkladı. Kadınların sosyal sigorta prim desteğinin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını, iş kuracak kadınlara 500 bin TL’lik düşük faizli kredi verileceğini kaydeden Üstel, Kadına Şiddet Yasası üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kadınların toplumun her alanında daha güçlü şekilde yer almasını desteklediklerini ifade eden Üstel, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu adımların kadın hakları ve eşitlik konusunda kalıcı değişimler yaratacağını vurguladı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 6 ilçedeki kadın kolları tarafından Acapulco Otel’de düzenlenen iftar yemeğine katılarak hayata geçirecekleri 2 proje ve bir yasa çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

-“Çalışma hayatındaki kadınlara destek”

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması gerektiğini, hükümetin bu yönde somut adımlar attığını vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, çalışma hayatında kadınları desteklemek amacıyla sosyal sigorta prim desteğinin tamamının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Üstel, şöyle devam etti:

“Daha önce KKTC vatandaşlarının sektör fark etmeksizin yüzde 80 sigorta prim desteğini hükümet olarak üstleneceğimizi duyurmuştuk. Şimdi ise KKTC vatandaşı olan tüm kadınlarımızın sosyal sigorta primlerini tamamen hükümetimiz karşılayacaktır.”

-500 bin TL’lik kredi desteği

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak ve iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yeni bir kredi destek programı başlatılacağını belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Şu anda 18-60 yaş arası olan ilk kez iş kuracak olan kadınlarımıza beş yıl boyunca destek verilirken, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız yeni program kapsamında, iş kurmak isteyen kadınlarımıza yaklaşık 500 bin TL’lik düşük faizli kredi desteği sağlanacak. Amacımız, kadınlarımızı daha fazla iş hayatına çekmek ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmektir.”

-Kadına Şiddet Yasası geliyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade eden Üstel, bu yasa ile şiddet mağduru kadınların korunmasının güçlendirileceğini vurguladı. Kadınların güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak için hükümetin kararlılıkla çalıştığını belirten Üstel, bu düzenlemenin kadın hakları konusunda önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Kadınların toplumun her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını desteklediklerini ifade eden Üstel, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, bu adımların kadın hakları ve eşitlik konusunda kalıcı değişimler yaratacağını dile getirdi.