Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin gücünün, birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının önünde hiçbir gücün durmayacağının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk milletinin, işgale, esarete ve teslimiyete karşı kükreyişi, haykırışı olan 30 Ağustos zaferini bir kez daha selamlıyorum. Milletimizin gücünün, birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının önünde hiçbir gücün durmayacağının en somut örneklerinden olan 30 Ağustos zaferi, bu güçlü milletin bir ferdi olan Kıbrıs Türklerini de onurlandırmaktadır, gururlandırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Anavatan Türkiye’mizin istiklal mücadelesine ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı sağlayan tüm kahramanlarımızı ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”