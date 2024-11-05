Başbakan Üstel, mesajında, “Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmada gösterdiği kararlılık ve üstün liderlik, tarihimizin en zor dönemlerinden birinde bize umut ışığı olmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda üstlendiği sorumlulukla, sadece Kıbrıslı Türklerin değil, tüm Türk milletinin gönlünde taht kuran merhum Ecevit, ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ ile bir liderden fazlası olduğunu kanıtlamıştır. Bülent Ecevit’in Kıbrıs davasına olan bağlılığı, yıllar boyunca bizlere ilham kaynağı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Üstel, mesajında devamla şunları kaydetti:

“Onun sayesinde Kıbrıs Türk halkı, barış içinde ve güvenle yaşayabileceği topraklara kavuşmuş, bağımsızlık mücadelesinde büyük bir adım atmıştır. Ecevit, Kıbrıs Türklerinin sadece güvenliğini değil, aynı zamanda kendi kimlikleri ve özgürlükleri ile bir millet olarak yaşama hakkını savunmuştur. Bizler de bugün, Bülent Ecevit’in mirasına sahip çıkmak ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını sürdürmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Anavatan Türkiye ile aramızdaki sarsılmaz bağ, bugün kardeşlik ve dayanışma ruhu ile daha da güçlenmektedir. Ecevit’i bir kez daha rahmetle anarken, onun mücadeleci ruhunun Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ebediyen yaşayacağını ifade etmek istiyorum. Ruhu şad olsun.”