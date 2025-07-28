BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL ARSAL GIDA FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Ergün Yahat

Başbakan Ünal Üstel, bu sabah Gazimağusa’da faaliyet gösteren Arsal Gıda Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyarette, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve Serbest Liman Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yıldırımlar da Başbakan Üstel’e eşlik etti. Fabrika yöneticisi Hüseyin Arsal ve oğlu Hakan Arsal, Başbakan Üstel'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, işletmelerinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti. Ziyaret sırasında üretim süreçleri yerinde incelenirken, Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet fabrika çalışanlarıyla da sohbet etti.