Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün “Pembe Boyalı Oda” romanının tanıtım etkinliği yarın akşam Işık Kitabevi’nde yapılacak.

Verilen bilgiye göre, yarın saat 18.30’da Işık Kitabevi’nin üst katındaki BlackBird Social Cafe’de yapılacak tanıtım etkinliğinde Düzgün kitabını okuyucuları için imzalayacak.

Etkinlikte romanın editörü Nurper Moreket ve Gazeteci-Yazar Ahmet Okan da birer konuşma yapacak.

Başaran Düzgün’ün 358 sayfalık bireysel ve toplumsal belleği irdeleyen romanı “Pembe Boyalı Oda” Ekinoks Yayınları tarafından yayımlandı.