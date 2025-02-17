Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, bugün ülkenin, vicdanı olan herkesin yüreğini sızlatan, insanlık dışı bir vahşete uyandığını hatırlatarak, “14 masum eşek canice katledilmiş, üstelik içlerinden biri doğum yaparken öldürülmüştür! Yavrusunun başı görünmüşken, canice yaşam hakkı elinden alınmıştır” dedi.

Defalarca dile getirmelerine rağmen, hayvanlara yönelik şiddeti ağır cezalarla önlemeyi amaçlayan yasa çalışmasının, oy birliğiyle komiteden genel kurula oradan da geri komiteye çekildiğine işaret edilen açıklamada, “Lakin yetkililer tarafından 'ivedi' görülmediği için rafa kaldırılmıştır. Peki soruyoruz: Eğer 14 canın vahşice katledilmesi bile ivedi bir mesele değilse, daha ne olması gerekiyor? Daha kaç hayvanın acı çekerek ölmesi gerekiyor?” diye sordu.

Komite açıklamasına şöyle devam etti:

“Kendi doğalarında gezerken öldürülen eşek haberini ilk kez duymuyoruz. Hafızlarımızı tararsak av mevsiminde ateş edilerek öldürülmüş eşek haberini hatırlayacağız. Faili cezasız kalan her hayvan cinayeti, yeni ve daha sapkın faillerin ortaya çıkmasına neden oluyor! Bir hayvanın canını almayı kendinde hak gören failler, cezasızlık ile bunu özgürce yapabilme kabiliyetine sahip oldular, güçlendiler. Hayvan haklarının korunmasına ilişkin Ceza (Değișiklik) Yasa Önerisi işte bu yüzden hayati önemdedir! Bu değişiklik yapılmadıkça, yasalar uygulanmadıkça, her geçen gün daha büyük vahşetlere tanık olmaya devam edeceğiz! Bugün, adalet savaşımızı yaşam hakkı daha ilk dakikada elinden alınan bir bebeğin gözlerinde kaybettik! Ancak yarın, adalet arayışımız daha da büyüyerek devam edecek! Hayvanlar sahipsiz değildir!”