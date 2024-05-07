Katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi

Serez: “Mücahitler 11 yıl göğsünü siper edip, kahramanca direndi”

Bayar: “1955’ten 1974’e kadar bir takım bedeller ödedik”

Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla KKTC’de bulunan Barış Harekatı gazileri, şehit aileleri ile sinema sanatçısı Ediz Hun, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Aralarında sanatçı Türkan Şoray’ın da yer aldığı ve 1980’li yıllarda çekilen bir fotoğraf da, sağlık sorunları nedeniyle KKTC'ye gelemeyen Şoray’a iletilmek üzere takdim edildi.

TMT Mücahitler Derneği Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra konuşmalara geçildi.

-Serez: “İnandık ve başardık”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Binbaşı Çetin Serez, Mutlu Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçtiğini ancak harekatın hâlâ tarihin altın sayfalarında yerini koruduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’ne soykırım yapmaya çalışan Rum- Yunan ikilisine karşı mücahitlerin 11 yıl göğsünü siper edip, kahramanca direndiklerini hatırlatan Serez, “Mücahitlerin bir yemini vardı. Mücahitler, Kıbrıs Türkü’nün yaşamına ve hürriyetine, canına, malına her nereden ve kimden gelirse gelsin kendini Türk milletine adadı” ifadelerine yer verdi.

“İnandık ve başardık” diye konuşan Serez; sabırla, bıkmadan, usanmadan mücadele verdiklerini söyledi.

-Bayar: “11 yıl bütün zorluklara göğüs gerdik”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da, 1955’ten 1974’e kadar birtakım bedeller ödediklerini ve yarının ne olacağını bilmedikleri evrelerden geçtiklerini söyledi.

Rum ve Yunan saldırıları nedeniyle 103 köyü terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Bayar, kendilerini ayakta tutan ve direnişlerini sağlayan unsurların başında TMT ruhunun geldiğini belirtti.

“Kıbrıs Yunan olamaz. Türk mücahit duramaz. Ya Türk Kıbrıs var olur. Ya mücahit yaşamaz.” parolasıyla yola çıktıklarını belirten Bayar, 11 yıl bütün zorluklara göğüs gerdiklerini ifade etti.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile özgür olduklarını dile getiren Bayar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türk’ün Akdeniz’deki zaferi olduğuna dikkat çekti.

Ziyaret programı, dernek binasındaki "Kıbrıs Türk Tarihi, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi"nin gezilmesiyle son buldu.

(MK/GÜL) Fotoğraflı

Haber ve fotoğraf: Mehmet Kara