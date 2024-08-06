Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin, hükümet karşıtı protestolarda Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi terk etmesinin ardından geçiş hükümeti kurulması için parlamentonun feshedildiğini açıkladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Şahabuddin, silahlı kuvvetler, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve protestoları düzenleyen öğrenci liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında, geçiş hükümetinin kurulması için Şahabuddin'in parlamentoyu feshettiği belirtildi.

Açıklamada, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri ve eski Başbakan Begüm Halide Ziya'nın da serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bangladeş'teki öğrenci protestolarının liderleri, Cumhurbaşkanı Şahabuddin'den bugün yerel saatle 15.00'e kadar parlamentoyu feshetmesini talep etmişti.

Protestocu öğrenciler ayrıca geçiş hükümetine Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un liderlik etmesini istiyor.

- Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.