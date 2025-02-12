Balıkesir’deki trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 65 yaşındaki Hamiyet Görgü olduğu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı, kazanın detaylarını açıkladı.
Saat 17.00 sıralarındaki kaza, Balıkesir'de Hüseyin Özyiğit Caddesi’nde olmuştu.
Hamiyet Görgü, yönetimindeki GK 713 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp aracının sağ yanıyla yol kenarındaki servi ağacına çarpıp sola devrildi.
Görgü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu akşamki kazayla 2025 yılının ölümlü kaza bilançosu 9 kazada 10 can kaybına yükseldi.
Editör: Timuçin Cansoylu