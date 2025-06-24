(Kamalı Haber) - Balıkesir’de ağır yaralanmayla sonuçlanan kazaya neden olan Ahmet Kavan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Dilruba Kavuş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit caddesinde zanlı Ahmet Kavan’ın ZE 558 plakalı aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki Filiz Cıgıt’a aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti. Polis, Filiz Cıgıt’ın 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti. Cıgıt’ın kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını, hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, suçun nevinin değişebileceğini belirtti. Polis, zanlıdan alınan kan örneğinin analize gönderildiğini, ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.