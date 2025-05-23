Yerlikaya: "TDT olarak üye ve gözlemci ayırt etmeksizin güvenlik işbirliğimizi daha da çok güçlendirmeliyiz"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 2. Toplantısı düzenlendi.

Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Özbekistan İçişleri Bakanı Aziz Taşpolatov, Kazakistan İçişleri Bakanı Erjan Sadenov, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Macaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Bence Retvari ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel düzeydeki güvenlik tehditlerine dikkati çekerek, "Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin'deki İsrail zulmü, küresel enerji ve gıda problemlerini, Pakistan-Hindistan ihtilafını ve küresel istikrarı tehdit eden bir ticaret savaşının seyrini endişe ile takip ediyoruz." dedi.

TDT çatısı altındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Yerlikaya, "TDT olarak üye ve gözlemci ayırt etmeksizin dünya düzeninin yıldan yıla karmaşaya doğru evrildiği bu şartlar altında güvenlik işbirliğimizi daha da çok güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Yerlikaya, terörle mücadelede ortak iradenin teyit edildiğini belirterek, "FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadelede ortak irademizi teyit ettik ve terör ve organize suç örgütü mensuplarının yakalanarak ülkelerine teslim edilmeleri hususunda mevcut işbirliğimizi kuvvetlendirdik." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin suçla mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü dile getiren Yerlikaya, "Türkiye olarak başta terör, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere her türlü suçla mücadelemizi en etkin şekilde ve aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Yerlikaya, modern güvenlik tehditlerinin iç içe geçtiğini kaydederek, "Netice olarak, nihai bir çözüme ulaşmak için suç kavramını tüm unsurlarıyla birlikte ele almak gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru

Türkiye'nin terörle mücadelesinde kritik bir aşamaya geldiğine işaret eden Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin iradesiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yaptığımız operasyonlar ve attığımız hukuki adımlarla ülkemizde terörü bitirme noktasına getirdik. Yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü, iki hafta önce kendini feshettiğini açıkladı." diye konuştu.

Yerlikaya, sürecin devletin tüm kurumlarınca yakından takip edildiğini aktararak, "Ülkemizin huzuru ve birliği için tarihi bir adım olan bu süreci, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte titizlikle takip ediyoruz." dedi.

- FETÖ ve DEAŞ'a karşı uyarı

Terör örgütlerine ilişkin uyarılarda bulunan ve FETÖ'nün özellikle dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bu kapsamda, sözde sivil toplum, eğitim ve ticaret kuruluşları üzerinden saklı ajandası için gelir temin eden ve yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olarak çalışan FETÖ terör örgütüne karşı tedbiri elden bırakmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, DEAŞ'a karşı da dayanışmanın önemine değinerek, "FETÖ'nün yanı sıra yüce dinimizi istismar eden DEAŞ'ın da coğrafyamızda kendine alan bulmaması için mevcut dayanışmamızı daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

-Suçla Mücadele Konseyi kurulması önerisi

Siber güvenliğin günümüzde önemli bir meydan okuma alanı haline geldiğine işaret eden Yerlikaya, "Siber dünya bizim için yeni imkanlar sunuyor. Ancak bugüne kadar görülmemiş yeni ciddi sınamaları da içinde barındırıyor." dedi.

Yerlikaya, "Güvenlik işbirliğimizin her alanında hepimize önemli katkılar sunacak 'Suçla Mücadele Konseyi'nin kurulması için desteklerinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Konseyin, tüm TDT ülkelerine açık olması gerektiğini belirten Yerlikaya, "Güvenlik işbirliğimizin mihenk taşı olacak konseyimizin, TDT'ye üye veya gözlemci olması fark etmeksizin, tüm kardeş ülkelerimizin içişleri bakanlıklarına ve kolluk kuruluşlarına açık olması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, konseyin kurulmasına ilişkin taslağın yakında paylaşılacağını bildirerek, "Yüksek işbirliği irademizin nişanesi olacak bu anlaşmanın, mesai arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle en yakın sürede imzaya hazır hale geleceğine inanıyorum." dedi.