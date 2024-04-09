Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Yunanistan Heyeti Başkanı Dora Bakoyanni’nin, Kosova’nın statüsü ve Avrupa Konseyine üye olması konusunda izahatta bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Dora, Kıbrıs’ın Başka Kosova’nın Başka Olduğunu Anlattı” başlıklı haberinde AKPM’deki Yunanistan heyeti başkanı ve üyelerinin Güney Kıbrıs’ta, Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu ile görüşmesine yer verdi.

Habere göre aynı zamanda Kosova’nın Avrupa Konseyine üyelik başvurusu raportörü (eski Dışişleri Bakanı) olan Dora Bakoyanni, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve milletvekilleri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kosova’nın bir buçuk yıl önce Avrupa Konseyi’ne dahil olmak istediğini, Bakanlar Konseyinin ise bir yıl sonra Genel Kuruldan görüş raporu talep ettiğini belirtti.

Bu görüş raporunun, Kosova’nın Avrupa Konseyine üyelik başvurusu raportörü olarak kendisine ulaştığını ifade eden Bakoyanni, raporun olumlu olduğunu ayrıca Kosova’daki Sırp azınlığının haklarının korunması için yapılması gerekenlerden bahsettiğini söyledi.

Bakoyanni, Kosova’nın yasal açıdan bakıldığında, AB’nin hukuk kültürünü tamamen benimsediğini belirterek uluslararası toplumdan çok güçlü bir baskı olduğunu da ifade etti.

Bakoyanni ayrıca, Kosova’nın Avrupa Konseyine üye olup olmayacağına Genel Kurulun karar vermediğini, nihai kararın Bakanlar Konseyi tarafından verileceğini söyledi.

Kıbrıs konusunda ise Bakoyanni, Kıbrıs ve Kosova’nın iki farklı durum olduğunu, Lahey Mahkemesi’nin de söylediği gibi “Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgelerinin başka Kosova’nın başka” olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Annita Dimitriu ise açıklamasında iki ülke arasında var olan kopmaz bağların, Güney Kıbrıs’ın büyük bir diplomatik avantajı olduğunu ifade etti.

Bakoyanni ayrıca, AKPM’’deki iki ülke heyetlerinin, birçok konuda tek heyet şeklinde hareket ettiğine de dikkati çekti.

Yeşil Hat konusunda ise Bakoyanni, “Lefkoşa’da hâlâ bir duvarın var olmasının ve olmaya devam etmesinin Avrupa için yüz karası olduğu” görüşünü de ifade etti.

Gazete, Yunan heyetin, AKPM’deki Güney Kıbrıs heyeti başkanı Nikos Tornaridis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a geldiğini de yazdı.