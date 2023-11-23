Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, gelecek nesillerin öğretmenlerin eseri olduğunu kaydetti.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, “Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özelde Karpaz bölgesi genelde ise tüm öğretmenlerin" öğretmenler gününü kutladı.

Bakırcı, belediyeye bağlı 14 köydeki 216 müdür, müdür muavini ve öğretmenin lise, orta, ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okullarındaki öğrencilere eğitim verdiğini kaydederek, öğretmenlerimizin canla başla çocuklarımızı ve gençlerimizi gelecek için hazırladığını ifade etti.

Bakırcı, öğretmelerin fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmek, karanlıkları aydınlığa çıkaracak neferler olduğunu ve sadece bugün değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Bakırcı, "Atatürk’ün dediği gibi; 'Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir'" ifadelerini kullandı.