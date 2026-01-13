Erenköy -Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı, 14’üncü ölüm yıl dönümünde Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle andıklarını ifade etti.

Bakırcı, mesajında ömrünü bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine adayan, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine liderlik eden Denktaş’ın kararlılığı, inancı ve devlet adamlığıyla tarihte müstesna bir yer edindiğini belirtti.

Bakırcı, “Onun mücadeleci ruhu ve milli duruşu, bugün bizlere de yol gösteriyor. Kıbrıs Türk halkı, Kurucu Cumhurbaşkanı’mızı daima saygı ve şükranla hatırlayacak” dedi.