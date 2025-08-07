Bazı bakanlar ve milletvekilleri, Erenköy Direnişi’nin 61. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Erenköy Direnişi’nin, özgürlüğün ve bağımsızlığın sönmeyen meşalesi olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tarihi bilen, bağımsızlığına sahip çıkan, değerlerine sadık bireyler yetiştirmenin Erenköy Direnişi’nin hatırasına en büyük saygıyı göstermenin yolu olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “Bugün üzerinde özgürce bastığımız her karış toprak, Erenköy'de toprağa düşen o kahramanların bize bıraktığı kutsal birer emanettir.” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Erenköy Direnişi’nde yer alanların cesareti ve fedakârlığının, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini atan en önemli taşlardan biri olduğunu ifade etti.

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, 8 Ağustos’un, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıktığı, haksızlığa karşı susmadığı, boyun eğmediği gün olduğunu söyledi.

-Berova: “Erenköy sadece bir direniş değil, nesilden nesile aktarılması gereken bir varoluş bilincidir”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, mesajında, “61 yıl önce yazılan destanın adı; Erenköy’dür. Erenköy, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sönmeyen meşalesidir.” diyerek, Erenköy’ün sadece bir direniş olmadığını, nesilden nesile aktarılması gereken bir varoluş bilinci olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde dönüm noktası olan Erenköy’de, üniversite öğrencileri ve mücahitlerin unutulmaz bir direnişle tarih yazdığını vurgulayan Berova, “Çoğunluğu Türkiye’de yükseköğrenim görmekte olan gençlerimiz, eğitimlerini yarıda bırakıp Erenköy’e koşarak, halkımızla ve mücahitlerimizle omuz omuza mücadele etmiş; kararlılık, cesaret ve inançla vatan savunmasına katılmışlardır. Bu destansı direniş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesini, Anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağlarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.” dedi.

-Çavuşoğlu: “Erenköy Direnişi, tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanıdır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ise mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Erenköy Direnişi, tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanıdır.” ifadelerini kullandı.

Erenköy’de halkın, üniversite öğrencilerinin ve mücahitlerin direnişinin, Kıbrıs Türk halkının kendi toprağında özgür ve güven içinde yaşama iradesinin simgesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Tarihimizi bilen, bağımsızlığına sahip çıkan, değerlerine sadık bireyler yetiştirmek, bu aziz hatıraya en büyük saygıyı göstermenin yoludur.” dedi.

-Gardiyanoğlu: “8 Ağustos, bir halkın var olma iradesini dünyaya haykırdığı gündür”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da 8 Ağustos’un, bir halkın var olma iradesini dünyaya haykırdığı gün olduğunu vurguladığı mesajında 8 Ağustos’ta gözünü kırpmadan ölümün üzerine yürüyen gençlerin ve toprağını namusu bilen mücahitlerin destan yazdığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Erenköy Direnişi, üniversite sıralarından cepheye uzanan bir yolculukta, bedenlerini siper eden kahraman gençlerin Kıbrıs Türk halkının geleceğine canlarıyla sahip çıktığı onurlu bir direniştir. Bugün üzerinde özgürce bastığımız her karış toprak, Erenköy'de toprağa düşen o kahramanların bize bıraktığı kutsal birer emanettir. Bu emaneti korumak, geçmişimize, şehitlerimize ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

-Hasipoğlu: “Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61. yıldönümünü gurur ve minnetle anıyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan Şanlı Erenköy Direnişi’nin 61. yıldönümünü gurur ve minnetle andıklarını kaydetti.

“1964 yılında Erenköy’de, imkânsızlıklar içinde ama sarsılmaz bir inançla gösterilen kahramanlık, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve egemenlik iradesinin simgesi olmuştur.” diyen Hasipoğlu, canları pahasına direnen mücahitleri, üniversiteli gençleri ve tüm Erenköy kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla yâd etti.

Hasipoğlu, “Onların cesareti ve fedakârlığı, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini atan en önemli taşlardan biridir.” dedi.

-Küçük: “8 Ağustos Direnişi, Kıbrıs Türk halkının iradesine, toprağına ve özgürlüğüne sahip çıktığı gündür”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük mesajında 8 Ağustos’un sadece bir tarih değil, halkın onurunu, varlığını ve geleceğini savunmak için ayağa kalktığı bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Bu günün Kıbrıs Türk halkının iradesine, toprağına ve özgürlüğüne sahip çıktığı kutlu bir direniş olduğunu vurgulayarak direnişin mirasının sadece hatırlanacak bir anı değil, savunulacak bir dava ve sürdürülecek bir mücadele olduğunu kaydeden Küçük, “Bu mücadele hepimizin sorumluluğudur. Sözde değil özde, dünden daha çok çalışarak Kıbrıs Türk halkının refahı ve mutluluğu için mücadele etmek benim temel şiarımdır. Bizler bu topraklarda özgür, eşit ve onurlu bir yaşam için mücadele edenlerin emanetçisiyiz. Bu emaneti ne gaflette zedeleriz ne de ihanette kirletiriz.” dedi.