Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, orijinal bir Türk köyü olan Akıncılar’ın tarihinin önemli olduğuna ve bölgeden çok önemli isimler yetiştiğine işaret etti.

İlgili kurum ve kuruluşlar ile istişare yapıldıktan sonra, Kıbrıs Türk tarafının geçiş kapılarıyla ilgili önerisinin Haspolat ile Akıncılar-Limya kapılarının açılması yönünde geliştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Akıncılar kapının açılmasının, tarihi ve mimarisinin son zamanlarda yaşatılması için büyük emek sarf edilen bölgeye önemli katkısı olacağını dile getirdi.

Bu olumlu ve yapıcı öneriye karşın Rum tarafından maalesef herhangi bir açılım gelmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Haspolat ve Akıncılar kapıları önerisine karşılık Rum tarafının Kiracıköy’den Erenköy’e uzanan, sadece güneyden güneye transit geçiş sağlayacak bir açılım istediğini hatırlattı.

-Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de Cumhurbaşkanı Tatar’a kabul için teşekkür ederek, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Karavezirler, Cumhurbaşkanı Tatar’ı önümüzdeki hafta düzenlenecek Değirmenlik Yaşam Parkı temel atma törenine davet etti.