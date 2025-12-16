Gazimağusa Belediyesi (GMB) Temizlik Birimi, Baykal mahallesinde geniş çaplı temizlik başlattı.

GMB'den verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında moloz ve atıklar araçlarla kaldırılırken, süpürgeci ekiplerin yol kenarlarında detaylı temizlik yaptığı, yol süpürme araçlarıyla ana ve ara yolların temizlendiği; çöp toplama ve konteyner yıkama–dezenfekte araçlarıyla hijyen sağlandığı kaydedildi.

GMB'nin, etaplar halinde sürecek çalışmalarla çevre temizliğini güçlendirerek halk sağlığını korumayı ve daha düzenli bir kent hedefini sürdürmeyi amaçladığı ifade edildi.