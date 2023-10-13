Bakanlar Kurulu, KKTC limanlarını özelleştirme programı kapsamına aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesi uyarınca hazırlanan “KKTC Limanlarının Özelleştirilmesine İlişkin Ön Raporu” değerlendiren Bakanlar Kurulu, KKTC Limanlarının, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 18'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası ve 8'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca "İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi" ve 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinde yer alan "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi uygulanarak özelleştirilmesini onayladı.