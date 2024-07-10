Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, basın özgürlüğünün her zaman korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuş 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün, demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu ve toplumların bilgiye erişim hakkını güvence altına aldığını belirterek, “Sizler, doğru ve tarafsız bilgiyi halka ulaştırarak toplumların aydınlanmasına ve bilinçlenmesine önemli katkılar sağlıyorsunuz” dedi.

Basın mensuplarının, zorlu koşullara rağmen gerçekleri araştırma, doğru bilgiyi zamanında ve etkili bir şekilde iletme konusundaki kararlılığı ve özverisinin takdire şayan olduğunu ifade eden Çavuş, demokrasinin ve adaletin korunması, toplumların bilinçlenmesi, insan hakları ve özgürlüklerin savunulması gibi önemli konularda yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Basın özgürlüğünün her zaman korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çavuş, basın mensuplarının güvenliğinin ve bağımsızlığının sağlanmasının, demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Tüm basın çalışanlarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar dileyen Çavuş, sağlıklı, başarılı çalışma ortamları temenni etti.