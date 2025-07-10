Türk Devletleri Teşkilatı 10. Turizm Bakanları Toplantısı'na katılmak amacıyla Ankara’da bulunan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşen görüşmede Bakan Ataoğlu’na; KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Koruroğlu ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik etti.

-“Türkiye ile kültür ve turizm alanındaki iş birliği her geçen gün artıyor”

Bakan Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kültür, turizm alanlarındaki iş birliğinin her geçen gün arttığını belirterek, bu konuda büyük çabalar sağlayan Bakan Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

Tanıtma-pazarlama anlamında ortak projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Ataoğlu, gelecek dönemde de güzel iş birliklerine imza atacaklarını söyledi.

Ataoğlu, Ada Kıbrıs adı altında yeni bir turizm markası yarattıklarını da anımsatarak, özellikle Türkiye pazarı için yaratılan bu markanın turizm alanında önemli etkileri olduğunu belirtti.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yönelik yapılan kültür turlarının artması amacıyla Ada Kıbrıs çatısı altında Ajet ile uygun bilet fiyatlarının sağlandığını aktaran Ataoğlu, bu sayede Anadolu’dan birçok kişinin daha uygun maliyetlerle Kuzey Kıbrıs’a gelebileceğini ifade etti.

Görüşme ardından karşılıklı hediye takdimi yapılarak, müze ziyaret edildi.