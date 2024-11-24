“Öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızı inşa eden, toplumun her kesimine ışık tutan kahramanlarımız”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, geleceğin teminatı çocuklar ve gençleri hayata hazırlayan, onlara bilgi, erdem ve değer kazandıran öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ataoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve mesleklerinin hak ettiği değeri görmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimiz, aydınlık yarınlarımızı inşa eden, toplumun her kesimine ışık tutan kahramanlarımız. Onların büyük bir fedakârlık ve özveriyle yürüttükleri bu kutsal görev hem bireylerimizin hem de toplumumuzun gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır.

Bizler, sizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmeniz ve mesleğinizin hak ettiği değeri görmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Unutmayın ki, eğitimde yapılan her yatırım, ülkemizin daha güçlü ve bağımsız bir geleceğe kavuşmasının en büyük teminatıdır.

Bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, görevi başındaki tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum.”