“2025, 2024’e göre daha zor olacak. Hükümetimizin iddialı olduğu nokta kötüye gitme olasılığını azaltma hatta tersine çevirmedir”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat itibarıyla 79 ürün için elektronik etiket uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Olgun Amcaoğlu, 2025’te ekonominin daha kötüye gitme olasılığının bulunduğuna işaret ederek, 2025 yılının 2024’e göre daha zor olacağını ama hükümet olarak kötüye gitme olasılığını azaltma, hatta tersine çevirme noktasında iddialı olduklarını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, "Elektronik etiket ve akaryakıtta otomasyon gibi, ürün güvenliği laboratuvarının da Haziran sonu hizmete girmesiyle birlikte 2025’in daha kötü bir yıl değil, daha iyi bir yıl olması adına önemli adımlar atmış olacağız.” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı basın bürosu aracılığı ile yazılı açıklama yapan Bakan Amcaoğlu, elektronik etiket uygulaması ve yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Elektronik etiket konusunda Güney Kıbrıs ve dünyadan örnekler veren Amcaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çok uzağa gitmeye gerek yok. Güney Kıbrıs’ın ne yaptığına bir bakmak lazım. Güney’de 62 ürün grubunda elektronik etiket uygulaması yaşama geçirildi. KDV’ler sıfırlandı. Kar marjları kontrol altına alındı. Benzer uygulama Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da da yapıldı. Enflasyon oranı da kontrol altında tutuldu ve vatandaşın canını yakmadı.”

Amcaoğlu, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 2.5 yıldır 62 çeşit mal grubunda elektronik etiket uygulaması yapıldığını ve yüzde 8’in üzerinde olan enflasyonun yüzde 1.5’lara indirildiğini söyledi.

Akaryakıtta otomasyon sistemine geçilmesine atıfta bulunan Bakan Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda 142 akaryakıt istasyonu ve iki tedarikçi firmanın depolarında anlık ne kadar akaryakıt olduğunu görebilme şansına sahibiz. Ülkemizin toplam ithalatı 2024 yılında 2.8 Milyar dolardı. Bu yılki projeksiyona göre 3.4 Milyar dolara ulaşılacak. İthal ürünlerin ilk sırasında 450 - 500 Milyon dolarlık hacimle akaryakıt gelir. Akaryakıttaki kayıt dışılığı, otomasyon sistemini hayata geçirerek yüzde 3’ün altına düşürmeyi başardık. AKSA ve Teknecik depolarının da sisteme entegre olduğu gün, kayıt dışılık yüzde sıfıra düşecek”

-Denetimin önemi

Haksız kazancın önüne geçebilmek için denetimin çok önemli olduğuna, elektronik etiketin de bunun önemli bir parçası olduğuna vurgu yapan Amcaoğlu, bu yüzden elektronik etiket uygulamasının kesinlikle hayata geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, ayrıca DPÖ ve İstatistik Kurumu ile birlikte gıda, yaş sebze, meyve, temizlik ve hijyen ürünleri gibi 79 sınıf ürünün elektronik etiket kapsamında olması için liste hazırladıkları kaydeden Amcaoğlu, “Eksik bir şey kalmasın diye detaylı bir şekilde çalışıldı ve planlandı. Artık anlık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık planları yapmak ve sürekli denetimde olmak istiyoruz” dedi.

-Ette elektronik etiket

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, et fiyat denetimlerde eksik kalındığını dile getirdiğini de anımsatan Bakan Amcaoğlu şunları kaydetti:

“Bugün 200 civarında kasap veya şarküteriye elektronik etiket uygulamasını koyun, bunun bedelini de devlet olarak karşılayın ve sadece kar marjı söyleyerek, satış fiyatına karışmayın, maliyetleri üzerinden herkesin karlarını satışını belli ederek yapılmasını sağlayın, bu sorun da ortadan kalkar.”

Bakan Amcaoğlu, Hal Yasası ile ilgili yer belirlemelerinin tamamlandığını ve en kısa sürede ülkenin hem Doğu hem de Batı tarafında ihaleye çıkılacağını kaydetti.

-"Bütün ekonomi Güney’e kaydı şeklindeki iddia doğru değil"

Bakan Olgun Amcaoğlu, ekonomide gidişatın iddia edildiği kadar kötü olmadığını da ifade ederek şunları paylaştı:

“Bütün ekonomi Güney’e kaydı şeklindeki iddia doğru değildir. Güney’den Kuzey’e, Kuzey’den Güney’e geçiş rakamları hemen hemen aynıdır. 2018’de KKTC’de işletme sayısı 20 bin 548’di. 2020 Mart ayında 20 bin 88’e düştü. Bugün ise 22 bin 15’tir. 2018’e göre yüzde 7 artış söz konusudur. Çalışan sayısı 2018’de 102 bin 944’tü. Pandemi sürecinde 88 bine düştü. Şu an çalışan sayısı 156 bindir. Çalışan sayısında ciddi bir artış söz konusudur. Asgari ücretteki artış yapılabilecek en üst seviyede bir artıştır ve evet bugün için ekonomik durum hiç de kötü değildir. Daha kötüye gitme olasılığı elbette vardır hatta bu olasılık, bazı göstergelere göre yüksektir. 2025, 2024’e göre daha zor olacaktır. İşte hükümetimizin iddialı olduğu nokta, kötüye gitme olasılığını azaltma hatta tersine çevirme noktasıyla ilgilidir. Bunu başarabiliriz. Elektronik etiket ve akaryakıtta otomasyon gibi, ürün güvenliği laboratuvarının da Haziran sonu hizmete girmesiyle birlikte 2025’in daha kötü bir yıl değil, daha iyi bir yıl olması adına önemli adımlar atmış olacağız.”

(ID/TUĞ)