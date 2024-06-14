Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Çatalköy Esentepe Belediyesi katkılarıyla Bahçeli köyünde 22 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıldı.

12 milyon TL’si bakanlık, 10 milyon TL’si belediye tarafından karşılanan proje kapsamında 3,5 kilometre köy içi yol yeniden yapıldı. Yol ile birlikte 1 kilometre yağmur suyu drenajı yapıldı. 600 metre fiber optik hattı döşendi. Köy için büyük sorun teşkil eden içme suyu hattı da yenilendi.

Projelerin tamamlanması nedeniyle köy kahvehanesinde tören düzenlendi.

-Arıklı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un göreve gelir gelmez Bahçeli’nin kronikleşmiş sorunu olan su isale hattı meselesine el attığını ve büyük fedakarlık göstererek, büyük kaynak ayırdığını belirtti.



Arıklı, “Biz de merkezi hükümet olarak ona yardımcı olmak istedik. Normalde köy yolları belediyelere aittir ama ‘belediye mi yapsın biz mi yapalım’ gibi bir fikir ayrılığına düşmeden Bakanlığımızın kıt imkanlarını ortaya koyarak yaklaşık 12 milyon TL’lik bütçe ayırarak köy yolunun yapımında Belediyeye katkıda bulunmuş olduk” dedi.



Arıklı yüklenici firmaya da teşekkür ederek, firmanın normalde 60 takvim günün de bitirmesi gereken ihaleyi zamanından çok önce 35 günde tamamladığını söyledi. “Bizim için yerel yönetimlerde parti ayrımı yoktur” diyen Arıklı önemli olanın halka hizmet olduğunu vurguladı. Arıklı, Kırok’un bundan sonraki icraatında Bakanlık olarak elden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

-Kırok

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yaptığı konuşmada, yoğun çaba sarf edilerek Bahçeli’nin en büyük sıkıntılarının giderildiğini ifade etti.

Kırok, büyük bir projeye imza atmanın kendilerini gururlandırdığını belirterek, yerel yönetim olarak bakanlıkla birlikte el ele verildiği zaman nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini kaydetti.

Ceyhun Kırok, projeyi öngörülen süreden önce bitirdiklerini ifade ederek, bundan sonraki çalışmalarda da aynı iş birliğini gösterme dileğini yineledi.