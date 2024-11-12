Ortak alfabe kararına değinen Bahçeli, "Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin ortak alfabeye hazır olması Türk birliğinin müjdesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür." görüşünü paylaştı.

Bahçeli, KKTC'nin, Bişkek Zirvesi'ne onur konuğu ve gözlemci üye ülke olarak katılmasının, kısa zamanda resmi üyelikle taçlanmasının dileği olduğunu ifade etti.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 17 Şubat 1931'de Adana'da söylediği "Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir" sözüne işaret ederek, "Sadece çağın ve zamanın felsefi ruhuna farklı anlamlar yüklemekle sınırlı kalmamalıyız. Bunun yanında, belki daha da ötesinde, gözlerini açan tarihin, ayağa kalkan coğrafyanın bilcümle mesajlarını satır satır almanın ve anlamanın sırrına erişmeliyiz." ifadesini kullandı.

Başta Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge olmak üzere, yerkürenin her köşesine hızla kayan, giderek sertleşen risk ve tehdit kuşağının, günbegün yaygınlaşan anlaşmazlık ve ihtilaf alanlarının tedbirli bir hazırlık içinde takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "İçimize kapanarak, yabancı değer yargılarına kapılarak, kaynağımızdan koparak, baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyiş ve istikametini lehimize çeviremeyiz." diye konuştu.

- "Türkiye Yüzyılı'nın hiç sönmeyecek meşalesi altında el ele birleşmeliyiz"

Türk coğrafyasından süzülüp gelen kardeşlik ve kültür hazineleriyle yekvücut halinde tarihe mühür vurulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Bunun için de oku en uzağa fırlatacak gerilmiş yay gibi pozisyon almalıyız. Siperlerimizden çıkıp görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız. Nefret, şiddet ve ihanetle teçhiz edilmiş hastalıklı bir güruhu önümüzden ve ömrümüzden cesaretle ayıklamalıyız. Sökün eden Türk Devri'nin, şafağı söken Türkiye Yüzyılı'nın hiç sönmeyecek meşalesi altında el ele birleşmeli, ferden ferda kenetlenmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, heyecanlarını kamçıladığını, hedeflerini kanatlandırdığını ifade eden Bahçeli, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenlenen, imzalanan sekiz anlaşmayla da perçinlenen zirvenin, fikri ve siyasi müktesebatı yeni umutlarla ikmal ettiğini dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın, 15 yıllık uzun sayılmayacak mazisine rağmen İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" fikriyatının kurumsal ve eylemsel çatı kuruluşuna dönüştüğünü vurgulayan Bahçeli, "Zirvede, Sayın Cumhurbaşkanımızın ileri seviyeye ulaşan ülkü birliğini ifadeyle, İsmail Gaspıralı Bey'in meşhur sözünü ihtiva eden hatıra parayı Türk devlet ve hükümet başkanlarına takdimi, medyunuşükran duyulacak bir adamlık ve alicenaplık örneği olarak sivrildi." sözlerini sarf etti.

"Türk Dünyası 2040 Vizyonu hedefleri kademe kademe inşallah gerçekleşecektir" diyen Bahçeli, Türk Dünyası Vizyonu'nun tezahür etmesi maksadıyla milliyetçi ülkücü hareketin üzerine ne düşüyorsa eksiksiz ve gecikmeksizin yapmanın azminde olduklarını söyledi.

- "Ortak alfabe, Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülküde birliğin, ülkede birliğin, ilkede birliğin tıpkı derelerin çağlayıp denizlerle buluşması gibi, Türk Devri'nde gerçekleşeceğine canıgönülden inanıyor, Türkistan'da tarihin yeniden kaleme alınacağını ümit ediyorum. Türk Devletleri Teşkilatı dünya çapında huzur, güvenlik, istikrar, refah ve barış markası olmaya; karanlığın ortasından güneş gibi parlamaya sonuna kadar namzettir, buna da ziyadesiyle layıktır. Gönül ve ülkü birliğiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur."

Ortak alfabe kararına da değinen Bahçeli, "Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin ortak alfabeye hazır olması Türk birliğinin müjdesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür." görüşünü paylaştı.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatmasıyla da ayrılan suların birleşeceğini, hasretin biteceğini söyleyen Bahçeli, "Issık Gölü'nün hatıraları, Ötüken sancağının hedefleri, asırlar sonra hakiki mana ve mecrasına kavuşacaktır." dedi.

KKTC'nin, Bişkek Zirvesi'ne onur konuğu ve gözlemci üye ülke olarak katılmasının, kısa zamanda resmi üyelikle taçlanmasının dileği olduğunu ifade eden Bahçeli, gözlemci üye ülke Türkmenistan'ın da resmen üye olmasının samimi niyazı olduğunu belirtti.

Bahçeli, gelecek dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatı'nın devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür etti.