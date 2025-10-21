Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “KKTC parlamentosunun acilen toplanması ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması” çağrısını yineledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır." diye konuştu.

Bahçeli, 19 Ekim’de KKTC’nin 6’ıncı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğini, seçimde Tufan Erhürman'ın yeni cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatarak, seçimin geçici sonucu belli olduğunda kamuoyu ile paylaştığı görüşlerini yineledi:

“KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur.”

Bahçeli, “Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini de kullandı.

“Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir” diyen Bahçeli, “Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.” diye devam etti.

-"81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalıdır"

“KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır” diyen Bahçeli, “81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz." ifadelerini kullandı.