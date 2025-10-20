İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman, seçimleri birinci turda kazanmıştır. Kendisini kutlar, sonucun KKTC'deki kardeşlerimizin refahına ve kalkınmasına, barışa ve güvenliklerinin daim olmasına katkıda bulunmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin paylaşımda bulundu.

8 Ekim tarihli Grup Toplantısı konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmeyi anımsatan Dervişoğlu, "Ben, Kıbrıs Türk halkının iradesine etki etmemek için buradan bir adayı desteklemek gibi bir saygısızlık içinde olmak istemem. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak tanınması en büyük arzumuzsa, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve iradesine ilk önce bizlerin saygı duyması gerekir. Kardeşlerimizin vereceği her kararın bizim için milli iradenin tecelli etmesinden başka bir anlamı yoktur." şeklinde düşüncelerini ifade ettiğini belirtti.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"O milli irade bugün tecelli etmiş ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman, seçimleri birinci turda kazanmıştır. Kendisini kutlar, sonucun KKTC'deki kardeşlerimizin refahına ve kalkınmasına, barışa ve güvenliklerinin daim olmasına katkıda bulunmasını dilerim."