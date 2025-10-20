Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Destici yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı olmasını temenni eder, seçimi kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ederiz.

Yeni Cumhurbaşkanı’ndan beklentimiz; tarihi sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini, eşitliğini ve güvenliğini esas alan bir duruş sergilemesi, bağımsız KKTC’nin varlığını tavizsiz şekilde koruması ve Türkiye ile güçlü bir iş birliği içinde hareket etmesidir.

Unutulmamalıdır ki, bölgedeki hassas dengeler ve dış baskılar karşısında verilen her zayıf mesaj, yalnızca Kıbrıs Türkü’nü değil, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını da tehdit etmektedir.

Bu çerçevede, seçim sonuçları ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti, her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğini, güvenliğini ve kazanılmış haklarını korumaya devam edecektir. Yeni Cumhurbaşkanının bu hassasiyetleri gözeterek adım atmasını ve görev yapmasını bekliyor; süreci Türkiye ve Türk milleti olarak dikkatle ve teyakkuzla takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.”