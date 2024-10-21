Verilen bilgiye göre, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, “3 Devlet, Tek Millet” temasıyla düzenlenen konserde, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den gelen konservatuvar koroları bir araya geldi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Gösteri Merkezi ve Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe, yetkililerin yanı sıra bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Programın başında, Cumhuriyet’in 101 yıllık gurur dolu yolculuğuna vurgu yapılarak, Azerbaycan, KKTC ve Türkiye’den gelen sanatçılar tarafından kardeşlik ve birlik mesajları verildi.

Gecede, Çorlu Sanat Merkezi Müzik Derneği Korosu, KKTC Bahar Esintileri Sanat Derneği Korosu, Asel Akademi ve Asel Sanat Topluluğu Derneği Korosu sahne alırken, Azerbaycan’dan ise Tekamül ve İnteqrasiyon Uluslararası Toplum Kuruluşu ile Qarabağ Ansambl Orkestrası etkinliğe katıldı.

Gülden Kaya, Bahar Gökhan, İlhan Küçükcivan ve Nargiz Aliyeva'nın koro şefliği yaptığı gecede Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne aldı. Azerin, “Çırpınırdı Karadeniz” şarkısını seslendirdi.

Etkinlikte, Azerbaycan, KKTC ve Türkiye arasındaki kültürel yakınlık, birlik ve beraberlik teması ön plana çıkarıldı. Korolar, hem Türkçe hem de Azerice şarkılar seslendirdi.

Gecenin sonunda plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.