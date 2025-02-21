Mesajında 22 Şubat’ın dostluğun, sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, iyiliğin ve vefanın günü olduğunu kaydeden Bahadır, İzci Düşünce Günü’nün çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti.

Programla ilgili bilgi de veren Esen Bahadır, kurucu başkan Güner Necat’ın kabrinin ziyaret edileceğini, izci liderleri Sevim Özbilge, Zehra Tüzmen ve Ünal Eti’ye vefa ziyaretinde bulunacağını ifade etti.

Bahadır, 2 Mart’ta izci ve liderlerin katılımıyla İskele Makenzi’de “Düşünce Günü Kermesi” düzenleneceğini de kaydetti.