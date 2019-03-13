Bağlıköy Direnişi’nin 54’üncü yıl dönümü ve 1958-1974 arasında Bağlıköy’de şehit düşen 17 kişi için, Bağlıköy Şehitliği’nde askeri tören düzenlendi.

Bağlıköy şehitleri, bugün Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenen askeri törenle anıldı.

Törene Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan da temsilciler katıldı.Törende şehitlikteki anıta çelenk konuldu, saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik özel defteri Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, 14. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aytekin Çabuk, 2. Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu, törende yaptığı konuşmada, 13 Mart’ın Bağlıköy’ün şanlı savunma ve direnişinin 54’üncü yıl dönümü olduğunu söyledi.

Şehitleri unutturmamanın yaşananları yeni nesillere anlatmanın görevleri olduğunu kaydeden Kerimoğlu, Kıbrıs Türkü bugün başı dik bir şekilde bu topraklarda dolaşmasını mücahitlere ve Türkiye askerine borçlu olduğunu kaydetti.

Kerimoğlu, konuşmasının ardından ise kendi yazdığı ‘Bağlıköy Destanı’ adlı şiiri okudu.

Yeşilyurt Özel eğitim Merkezi öğretmenlerinden Esma İneci ise konuşmasında, milli değerleri gelecek nesillere aktarmanın varoluşun esas gayesi olduğunu söyledi.İneci, bu topraklarda bağımsız yaşamayı şehitlere borçlu olduklarını ifade etti.

Törende, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezinden Doğukan Enver Mahsucu ve Lefke Gazi Lisesinden Zehra Volkan şiir okudu.