Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nda yapılan değişikliklerle, inşaat sermayesinin ve büyük emlak şirketlerinin karlarının artırılmasının hedeflendiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Umut Ersoy, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Ersoy, Yasa’da yapılan değişikliklerle, “yabancı şirketlerin 80 dönüme kadar arazi satın alabilmesinin sağlandığını, yabancılar arasında ayrımcılık yapıldığını, yabancılara satılabilecek konut projeleri oranının yüksek tutulduğunu, yap-satçılara ‘kıyak’ çekildiğini, yasadışı alımların aklandığını ve yabancının ev almasına ilişkin göstermelik kısıtlama getirildiği" yorumunu yaptı.

Yasa’da ilçelerin yüz ölçümünün yüzde 7’sinden ve KKTC’nin yüz ölçümünün yüzde 3’ünden fazlasının yabancılara satılamayacağı kuralının yer aldığını belirten Ersoy, “Bir sınır konması olumlu gibi görünse de, bu oran, sosyal yapı bakımından ve toprakları sınırlı bir ada yarısı için çok yetersizdir.” dedi.

Yasaya, yabancı bir şirketin mal almak istemesi halinde hissedar, yönetici ve direktörlerine güvenlik araştırması gerekliliği konduğunu da kaydeden Ersoy, bu araştırmanın ise KKTC kurumlarının karışmadığı yazılı olmayan bir araştırma olacağını öne sürdü.

Ersoy, artan konut fiyatlarından ve yüksek kiralardan da bahsederek, ülkede barınmanın temel bir insan hakkı olarak değerlendirilmediği eleştirisinde bulundu.