Partiden yapılan açıklamada, “Umut Emekçilerde, Çözüm Sınıf Mücadelesinde!” sloganı ile Umut Ersoy'un aday gösterildiği 25 Haziran Ara Seçimi ile ilgili seçim bütçesine yer verildi.

“Her bir parti üyesinin, gönüllü ve hiçbir karşılık beklemeden yürüttüğü seçim çalışmalarında, yoldaşlarımızın ortaya koyduğu mücadele azmiyle halkın gönlünde yeniden büyük bir yer kazandık. Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu her seçim döneminde daha fazla kişiye ulaşıp, mücadelesini yükseltiyor" denilen açıklamada propaganda sürecinde tüm söylemleriyle sermayeden yana değil emekten ve emekçiden yana politik duruş sergilendiği vurgulandı. Açıklamada, basın emekçilerine ve hiçbir karşılık beklemeden destek veren basın kuruluşlarına da teşekkür edildi.

Bağımsızlık Yolu parti üyelerinin dayanışması ve emeğiyle yürütülen kampanya sürecinde seçim harcamalarının, 25 bin adet bildiri ve 100 adet afiş basımı için 19 bin 234 TL 60 Kuruş matbaa ücreti ve sosyal medya sponsorlamaları için 7 bin 244 TL 20 Kuruş, 2 adet pankart basımı için 1983 TL 90 Kuruş olmak üzere toplamda 28 Bin 462 Türk Lirası 70 Kuruş’tan oluştuğu açıklandı.

TAK