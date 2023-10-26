Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketin 3 farklı şubesi önünde çalışanlara destek için bildiri dağıttı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kiler Market şubelerinde kasiyer çalışanlarının taburelerinin toplatıldığı” iddia edilerek, marketin 3 farklı şubesi önünde bildiri dağıtıldığı kaydedildi.

Özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlardan birinin de, “güne başlarken cep telefonlarının sorumluya teslim edilmesi” olduğu ifade edilen açıklamada, emekçilerin sevdiklerinden haber almasını engelleyen bu insanlık dışı uygulamaya bir an önce son verilmesi gerektiği belirtildi.

Özel sektör emekçilerinin patronların malı olmadığı kaydedilen açıklamada, emekçilerin alınan kararlarda söz hakkının olması için özel sektörde sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması talebi yinelendi.

Bağımsızlık Yolu açıklamasında, bildiri dağıtımının yapıldığı sırada, market yönetiminin talimatı ile kasiyerlere tabure verildiği savunuldu.