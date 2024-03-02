Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında film gösterimi düzenliyor.

“İki Gün, Bir Gece” filminin gösterimi, 4 Mart Pazartesi akşamı saat 19.00'da suriçinde bulunan Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü lokalinde yer alacak.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre filmde, kocasının yardımıyla karmaşık ve zorlu bir görevi yerine getirmek zorunda olan Sandra'nın işine devam edebilmek için verdiği mücadele anlatılıyor.

Yönetmen ve senaristliği Jean-Pierre Dardenne ile Luc Dardenne'in üstlendiği film, ücretsiz ve halka açık olarak gösterilecek.