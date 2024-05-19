Milli Eğitim Bakanı Nazım Cavuşoğlu BRT’de yaptığı konuşmada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

“19 Mayıs’ın tarihin seyrini değiştiren, Türk milletini özgürlüğe kavuşturan ve Cumhuriyet'e ulaştıran, kritik bir dönemeç”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün, atılan her adımda Atatürk'ün bıraktığı mirasın korunması, O’nun ideallerinin canlı tutulması, akıl ve bilim yolundaki ilerleyişi sürdürerek, ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine taşıma hedefine birlik ve beraberlik ruhuyla ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, bu yolda ilerlerken, tarihe ve kültüre sahip çıkılması, geçmişten alınan güçle, geleceğe emin adımlarla yürünmesi, her alanda daha ileri adımlar atarak, ülkeyi daha güçlü kılacak projelere imza atılması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle BRT’den yaptığı açılış konuşmasında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

-Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarını serpişinin 105. yıl dönümü…

19 Mayıs 1919'da, İstanbul'un işgali üzerine yola çıkan ve zorlu bir yolculuktan sonra, Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'ya özgürlük, umut ve güven tohumlarını serpişinin 105. yıl dönümünün kutlandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan bu büyük mücadele, Türk milletinin kararlılığıyla zaferle sonuçlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır.” dedi.

19 Mayıs’ın, tarihin seyrini değiştiren, Türk milletini özgürlüğe kavuşturan ve Cumhuriyet'e ulaştıran, kritik bir dönemeç olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basıp özgürlük meşalesini yakarak Kurtuluş Savaşını başlatmasının 105’inci yıl dönümünde, tüm halkımızı ve gençlerimizi saygı ve sevgilerimle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

Atatürk, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda temel adım olan bu kutlu günü, ülkenin dinamik gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet ederek, gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiş ve doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı, Türk gençliğine armağan etmiştir.”

Yarınların teminatı olduğunu belirttiği gençlere de seslenen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte bu yüzden, her fırsatta sizlere duyduğu güveni ve verdiği önemi dile getiren Atatürk’ün izinde yürümeye devam etmeli, onun değerlerine sahip çıkmalı ve her alanda ülkenizin kalkınması, refahı ve huzuru için var gücünüzle çalışmalısınız.

Bugün, attığımız her adımda Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası korumalı, onun ideallerini canlı tutmalı, akıl ve bilim yolundaki ilerleyişimizi sürdürerek, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıma hedefimizde birlik ve beraberlik ruhuyla ilerlemeliyiz.

Bu yolda ilerlerken, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmalı, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürümeli, her alanda, daha ileri adımlar atarak, ülkemizi, daha güçlü kılacak projelere imza atmalıyız.

Bu noktada, sizlerin, Atatürk'ün çizdiği rotada ilerleyeceğinize, Cumhuriyete sahip çıkacağınıza ve kendinizi her alanda geliştirerek daha sağlam temellere dayalı bir geleceği inşa edeceğinize olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, tarihini bilen, geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan, fikri hür, vicdanı hür Türk gençliğinin ve Türk Milletinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sevgi ve saygıyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.

Bayramınız kutlu olsun...”